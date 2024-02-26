Kars'taki Deniz Gölü'nün kış turizmine kazandırılması isteniyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesinde, Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan Deniz Gölü, kışın da ziyaretçi bekliyor.

Kağızman'da 1125 metrekare alana sahip, 1898 rakımdaki Deniz Gölü, kuzeyden göle karışan dereler, dip kaynakları ve yağmur sularıyla besleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan "Türkiye'nin İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında daha önce 30 bin yavru sazan balığının bırakıldığı göl, yazın da çok sayıda göçmen kuşa yaşam alanı oluyor.

Yaz aylarında doğa tutkunlarını ağırlayan gölün yüzeyi, kış mevsiminde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Yöre halkı, zaman zaman köylülerin buzun üzerine çıkıp yürüyüş yaptığı gölün, Çıldır Gölü gibi turizme kazandırılmasını istiyor.

Gölde Eskimo usulü balık avcılığı da yapan Çengilli köyü sakinleri, gölde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak istiyor.

Köye kadar asfalt yoldan gelen ziyaretçiler, daha sonra toprak yoldan gölün kıyısına ulaşıyor.

- "Buz tutan gölde etkinlikler düzenlenebilir"

Çengilli köyü sakinlerinden Dindar Bakan, AA muhabirine, kış aylarında buz tutan Deniz Gölü'nün turizme kazandırılmasını istedi.

Yaz aylarında gölün ziyaretçi ağırladığını ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

"Kış aylarında Çıldır Gölü'nde nasıl atlı kızakla gezinti yapılıyorsa burası da buz tuttuğu için yapılabilir. Herkes kış aylarında buraya gelip buz pateni yapabilir. Buz tutan gölün orta kısımlarındaki buz tabakası daha kalın oluyor. Yaz aylarında vatandaşlar gelip burada çadır kuruyor, piknik yapıyor, turistler yaz aylarında buraya çok geliyor."

Turan Demir de yörede bazı kişilerin geçimini gölden tuttukları balıkla sağladığını belirterek, "Eskiden buzla kaplanan bu gölde futbol oynanıyordu, turizme kazandırılması gereken bir yer. Yaz ayları bambaşka oluyor, yurt dışında gelenler oluyor. Köyde tarihi kilise olduğu için gelen çok oluyor. Göl köylüler tarafından korunuyor, av sezonu dışında avlanmak yasak, avlayanlara da müsaade etmiyoruz. Kış turizmi için de değerlendirilirse güzel bir yer olabilir." ifadelerini kullandı.

Hamdullah Polat ise köylerinin tarihi yapılarıyla öne çıktığını dile getirerek, "Yaz aylarında gölün belli kısımlarında yüzme etkinlikleri yapılıyor, kış aylarında da buz tutan gölde etkinlikler düzenlenebilir. Herkesi yaz ve kış aylarında Deniz Gölü'ne bekliyoruz." dedi.