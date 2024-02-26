Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi
Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.
Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek rakımdaki sulak alanlar ile göletler tamamen dondu.
Buz tutmayan daha düşük rakımdaki ılıman iklime sahip bölgeler ise kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.
İl merkezine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan sulak alanlara gelen angıtlar, burada yiyecek aradı.
Angıtların buz tutmayan sulak alanlarda yiyecek arayışı görüntülendi.
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