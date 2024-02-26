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        Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi

        Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:22
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        Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi
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        Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

        Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek rakımdaki sulak alanlar ile göletler tamamen dondu.

        Buz tutmayan daha düşük rakımdaki ılıman iklime sahip bölgeler ise kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.

        İl merkezine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan sulak alanlara gelen angıtlar, burada yiyecek aradı.

        Angıtların buz tutmayan sulak alanlarda yiyecek arayışı görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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