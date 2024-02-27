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        Kars'ta 10 bozayının yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan bozayılar, bu sezon kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle kış uykusuna yattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:03
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        Kars'ta 10 bozayının yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan bozayılar, bu sezon kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle kış uykusuna yattı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, uydu vericisi takılan bozayıların yaşam alanlarını incelemeye devam ediyor.

        Yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına giden bozayılar, ekim-kasım aylarında gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış'a döndü.

        Bölgede etkili olan yoğun kar ve dondurucu soğuk nedeniyle bölgeyi kullanan bozayıların kış uykusunda olduğu belirlendi.

        Uydu vericisiyle takip edilen 10 bozayının, ilkbahar mevsiminde kış uykusundan uyanması bekleniyor.

        Çalışma kapsamında 2006'dan bu yana 78 bozayının yaşamı uydu vericisiyle takip edildi.

        Son yıllarda kışın kurak ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bölgedeki bozayıların bir kısmının kış uykusuna yatmadığı bir kısmının da geç yatıp erken kalktığı tespit edilmişti.

        - "Karın yağmasıyla kış uykusuna yatmaya başladılar"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle Sarıkamış'ta bozayıları uydu vericileri sayesinde takip ettiklerini söyledi.

        Sarıkamış'ta bu yıl havaların hem soğuk seyrettiğini hem de iyi derecede kar yağdığını anlatan Çoban, "Takip ettiğimiz bozayılar karın yağmasıyla teker teker kış uykusuna yatmaya başladı. Bu sene yoğun kar yağışıyla birlikte havanın eksilere düşmesi sebebiyle bozayıların tamamı kış uykusuna yattı. Sarıkamış, şu anda ilkbaharda bozayıların uyanmasını bekliyor." dedi.

        Çoban, uydu vericisiyle takip edilen tüm ayıların kış uykusuna yattığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bozayıların kış uykusuna yatması hava sıcaklığıyla ve besinle alakalı. Besin azalmasından dolayı aslında hayvanlar kış uykusuna yatıyorlar. Ayılar bu zor zamanları metabolizma hızlarını düşürerek, uykuda geçirerek sürdürüyorlar. Bu sene Sarıkamış'ta kış biraz daha sert geçiyor, her ne kadar son bir haftadır sıcak olsa da bozayılar uyumaya devam ediyor. Geçen sene havanın nisan ayından sonra hızla ısınmasıyla bozayılar kış uykusundan erken kalkmıştı ve daha geç yatmışlardı. Bu süreçte bazı bozayıların da kış uykusuna yatmadığı tespit edilmişti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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