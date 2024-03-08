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        Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından kırılıyor, biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:43
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        Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından kırılıyor, biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla götürülüyor.

        Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarını vatandaşlara tehlike yaratmaması için kırıyor.

        Mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan ekipler, çarşı bölümündeki ana cadde ve kaldırımlarda da biriken karları kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş arazilere taşıyor.

        Belediye Başkanı Serdar Kılıç, son yağan karın ardından vatandaşların ve trafikteki araçların güvende olması için geniş çaplı kar temizliği başlattıklarını, kaldırım ve caddelerde biriken kar ve buz kütlelerini ilçe dışına taşıdıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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