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        Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:51
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        Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

        Kar yağışıyla şehir merkezi beyazla kaplandı. Bazı vatandaşlar, mart ayında etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çektirdi.

        Sarıkamış ilçesinde de kar etrafı beyaza bürüdü.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaç ve bitkiler karla kaplandı.

        Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan Nazlı Açelya, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, "Karla birlikte her taraf beyaza büründü, güzel görüntüler oluştu, Sarıkamış'a kış geri geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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