Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışıyla şehir merkezi beyazla kaplandı. Bazı vatandaşlar, mart ayında etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çektirdi.

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