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        Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangını trafik polisleri söndürdü

        Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın, trafik polislerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:26
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        Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangını trafik polisleri söndürdü
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        Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın, trafik polislerince söndürüldü.

        Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda seyreden B.E. idaresindeki 36 H 1027 plakalı özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Caddedeki İl Emniyet Müdürlüğü önünde duran otobüse, bölgede bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince müdahale edildi.

        Polislerin yangın tüpleriyle söndürdüğü yangın sonrasında otobüste, Kars Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

        Yangın nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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