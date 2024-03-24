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        Beyaza bürünen sarıçamlar arasında kayak keyfi devam ediyor

        Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde yerlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak, snowboard yaparak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:31
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        Beyaza bürünen sarıçamlar arasında kayak keyfi devam ediyor
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        Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde yerlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak, snowboard yaparak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

        Hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezini ziyaret edenler, çocuklarına kızak kaydırdı, telesiyejle orman içinde tur attı.

        Kayak ve snowboard eğitmeni Fatih Koçak, AA muhabirine, mart ayında mükemmel kar yağdığını söyledi.

        Kar yağışın ardından açan güneşle çok güzel manzara oluştuğunu ifade eden Koçak, "Şu anda mart ayı olmasına rağmen 2 metreyi aşkın kar bulunmakta. Gayet kaliteli bir kar yağışı oldu. Nisanın 15'ine kadar tesislerin açık olmasını bekliyoruz. Bayram tatili kısa bir süre değil, 9 gün kar seviyesi yeterli, bütün kayak severleri bekleriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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