Kars'ta kar nedeniyle devrilen kamyona otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve buz nedeniyle devrilen kamyona otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve buz nedeniyle devrilen kamyona otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.
R.S. idaresindeki 38 AT 830 plakalı kamyon, Kars-Erzurum kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle Şehithalit köyü mevkisinde devrildi.
Aynı yönde ilerleyen K.S.Ö. yönetimindeki 28 DR 060 plakalı otomobil, devrilen kamyona çarptı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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