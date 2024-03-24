Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar nedeniyle devrilen kamyona otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve buz nedeniyle devrilen kamyona otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar nedeniyle devrilen kamyona otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve buz nedeniyle devrilen kamyona otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.

        R.S. idaresindeki 38 AT 830 plakalı kamyon, Kars-Erzurum kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle Şehithalit köyü mevkisinde devrildi.

        Aynı yönde ilerleyen K.S.Ö. yönetimindeki 28 DR 060 plakalı otomobil, devrilen kamyona çarptı.

        Kazada sürücülerle otomobilde bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar ve tipi; 47 köy yolu kapandı
        Kars'ta kar ve tipi; 47 köy yolu kapandı
        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...
        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlan...
        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlan...
        Kars'ta Nevruz kutlamasında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli gözaltın...
        Kars'ta Nevruz kutlamasında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli gözaltın...