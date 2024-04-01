Kars'ta MHP'li Senger başkan seçildi; 7 ilçenin 2'sini AK Parti, 2'sini CHP, 2'sini DEM Parti ve 1'ini MHP kazandı
KARS'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof.
KARS'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof. Dr. Ötüken Senger Belediye Başkanı oldu. 2 ilçede AK Parti, 2 ilçede CHP, 2 ilçede DEM parti ve 1 ilçede ise MHP adayı seçimi önde tamamladı.
Kars'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Ötüken Senger, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Akyaka’da AK Parti’li Ergüder Toptaş, Arpaçay’da AK Parti’li Zeki Elma, Digor’da DEM Partili Adem Oyman, Kağızman’da DEM Partili Mehmet Alkan, Sarıkamış’ta MHP’li Serdar Kılıç, Selim’de CHP’li İlyas Barış Koç ve Susuz’da CHP’li Oğuz Yantemur, seçimin galibi oldu.
ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?
Ötüken Senger, Kars’ta1978'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kentte tamamlayan Senger, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi olarak atanan Senger, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme bölüm başkanı olarak atanan Senger, aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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