Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta MHP'li Senger başkan seçildi; 7 ilçenin 2'sini AK Parti, 2'sini CHP, 2'sini DEM Parti ve 1'ini MHP kazandı

        KARS'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta MHP'li Senger başkan seçildi; 7 ilçenin 2'sini AK Parti, 2'sini CHP, 2'sini DEM Parti ve 1'ini MHP kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof. Dr. Ötüken Senger Belediye Başkanı oldu. 2 ilçede AK Parti, 2 ilçede CHP, 2 ilçede DEM parti ve 1 ilçede ise MHP adayı seçimi önde tamamladı.

        Kars'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Ötüken Senger, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Akyaka’da AK Parti’li Ergüder Toptaş, Arpaçay’da AK Parti’li Zeki Elma, Digor’da DEM Partili Adem Oyman, Kağızman’da DEM Partili Mehmet Alkan, Sarıkamış’ta MHP’li Serdar Kılıç, Selim’de CHP’li İlyas Barış Koç ve Susuz’da CHP’li Oğuz Yantemur, seçimin galibi oldu.

        ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

        Ötüken Senger, Kars’ta1978'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kentte tamamlayan Senger, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi olarak atanan Senger, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme bölüm başkanı olarak atanan Senger, aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        Kars'ta engelli ve hastalar, ambulansla oy kullanmaya geldi
        Kars'ta engelli ve hastalar, ambulansla oy kullanmaya geldi
        Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor
        Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor
        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı
        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı
        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi
        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi
        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor
        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı