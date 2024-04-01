Kars'ta MHP'li Senger başkan seçildi; 7 ilçenin 2'sini AK Parti, 2'sini CHP, 2'sini DEM Parti ve 1'ini MHP kazandı

KARS'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof. Dr. Ötüken Senger Belediye Başkanı oldu. 2 ilçede AK Parti, 2 ilçede CHP, 2 ilçede DEM parti ve 1 ilçede ise MHP adayı seçimi önde tamamladı.

Kars'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Ötüken Senger, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Akyaka’da AK Parti’li Ergüder Toptaş, Arpaçay’da AK Parti’li Zeki Elma, Digor’da DEM Partili Adem Oyman, Kağızman’da DEM Partili Mehmet Alkan, Sarıkamış’ta MHP’li Serdar Kılıç, Selim’de CHP’li İlyas Barış Koç ve Susuz’da CHP’li Oğuz Yantemur, seçimin galibi oldu.