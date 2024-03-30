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        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi

        Koruma altındaki kızıl şahinler, Kars'ta karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:38
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        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi
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        Koruma altındaki kızıl şahinler, Kars'ta karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

        Kentte ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Yılan, kertenkele, kör fare hatta tavşan gibi türleri de avlayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kızıl şahinler, karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

        Yırtıcı kuşlar arasında manevra kabiliyeti en iyi kuş türü olan koruma altındaki kızıl şahin, Kars-Kağızman kara yolunda yakaladığı avı yerken, AA muhabirince kayda alındı.

        Sarp kayalıkların ve derin kanyonların bulunduğu bölge, coğrafi koşullarıyla birçok yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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