Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi

Sarp kayalıkların ve derin kanyonların bulunduğu bölge, coğrafi koşullarıyla birçok yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yırtıcı kuşlar arasında manevra kabiliyeti en iyi kuş türü olan koruma altındaki kızıl şahin, Kars-Kağızman kara yolunda yakaladığı avı yerken, AA muhabirince kayda alındı.

Yılan, kertenkele, kör fare hatta tavşan gibi türleri de avlayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kızıl şahinler, karla kaplı arazide avlanırken görüntülendi.

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