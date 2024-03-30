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        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:26
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        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış'ın bazı bölgelerinde, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla doğa ve yaban hayatı canlandı.

        Son günlerde havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanı görülmeye başlandı.

        Özellikle hayvanların barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde kara akbaba, kerkenez, angut ve kızıl şahin gibi yabani kuşların avlandığı ve beslendiği anlar görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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