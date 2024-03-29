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        Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:10
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        Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
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        Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi.

        Kent genelinde ilkbaharda etkili olan yoğun kar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

        Beyaz örtüyle kaplı Borluk köyü yakınlarında yiyecek arayan çil keklikler, AA muhabirinin kadrajına yansıdı.

        Çil keklikler, genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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