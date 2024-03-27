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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kars'taki mitinge katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Kars'ta düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:38
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kars'taki mitinge katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Kars'ta düzenlenen mitinge katıldı.

        Bakırhan, Haydar Aliyev Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Kenan Karahancı ve ilçe adaylarına destek istedi.

        DEM Parti'nin üçüncü yol olduğunu ifade eden Bakırhan "Kadınların, emekçilerin, gençlerin, ezilenlerin partisiyiz. Üçüncü yol öylesine söylenmiş bir yol değil, hiç kimse bizi üçüncü yoldan vazgeçiremez, bize ayar veremez, dümeni yanlış yere kıramaz, biz buna izin vermeyiz." dedi.

        Bakırhan il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını da sahneye çağırarak tanıttı.

        Konuşmaların ardından konser düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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