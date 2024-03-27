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        TCDD ekiplerinin Kars'ta önemli hatlardaki kar mesaisi sürüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin karla mücadelesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:29
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        TCDD ekiplerinin Kars'ta önemli hatlardaki kar mesaisi sürüyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin karla mücadelesi sürüyor.

        Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan yük trenlerinin sorunsuz şekilde seyretmesi için TCDD görevlileri, raylarda biriken karları temizliyor.

        Son günlerde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü ve demir yolunun geçtiği bölgeler karla kaplandı.

        Demir yolundaki karları temizlemek için yılın yarısı zorlu hava koşulları ile mücadele eden görevliler, özellikle hattın Kars-Erzurum kesimindeki 217 kilometrelik bölümünde yoğun mesai harcıyor.

        Hattın bu bölümünde yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda biriken karlar temizlemeyi sürdürüyor.

        Kar püskürtme (rotatif) aracıyla gece gündüz demeden çalışan ekipler, özellikle Acısu, Handere, Topdağı bölgesinde hat güzergahını kar ve tipiden temizleyerek trenlerin güvenli geçişini sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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