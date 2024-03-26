Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle Digor ilçesinde araçlar mahsur kaldı. Yemençayır ve Oyuklu grup köy yollarında 15 araç yolda kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 7, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 11, Digor'da 7, Kağızman'da 12, Susuz'da 9, Sarıkamış'ta ise 9 köy yolu ulaşma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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