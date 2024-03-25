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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:59
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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı İbiş, Kayadöven ve Süngüderesi köy yolları ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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