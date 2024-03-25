Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:08 facebook

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