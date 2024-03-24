Kars'ta özel idare ekiplerinin baharda karla mücadele mesaisi devam ediyor

Kars'ta ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Kars'ta, "kar kaplanları" olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, zorlu kış mesailerini ilkbaharda da sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolları açık tutmak için çalışan "kar kaplanları", özellikle tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor.