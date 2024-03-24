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        Kars'ta özel idare ekiplerinin baharda karla mücadele mesaisi devam ediyor

        Kars'ta ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:37
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        Kars'ta özel idare ekiplerinin baharda karla mücadele mesaisi devam ediyor
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        Kars'ta ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Kars'ta, "kar kaplanları" olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, zorlu kış mesailerini ilkbaharda da sürdürüyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolları açık tutmak için çalışan "kar kaplanları", özellikle tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor.

        Bu kapsamda Digor ilçesinde çalışan ekipler, ilkbaharda da vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.

        Digor Özel İdaresi şantiye şefi Kayhan Hagi, gazetecilere, ilkbaharda bölgede yoğun kar yağışının olduğunu ifade ederek, "7/24 Digor'a bağlı köy yollarının açılması için karla mücadele ediyoruz. Şimdi Türkmeşen grup köy yolu, Yaylacık, Yemençayır, Şirinköy yollarının açılması için çalışıyoruz. Kar yağışı etkisini sürdürüyor, ilçede 4 ekiple gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Grup köy yollarındaki bazı bölgelerde yaklaşık 2 metre kar var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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