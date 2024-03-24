Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Mart ayının son günlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesiyle tilkiler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Kars-Göle kara yolu yakınlarında kızıl tilkilerin karla kaplı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film

        Benzer Haberler

        Kars'ta özel idare ekiplerinin baharda karla mücadele mesaisi devam ediyor
        Kars'ta özel idare ekiplerinin baharda karla mücadele mesaisi devam ediyor
        Kars'ta kar nedeniyle devrilen kamyona otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı
        Kars'ta kar nedeniyle devrilen kamyona otomobil çarptı, 3 kişi yaralandı
        Kars'ta kar ve tipi; 47 köy yolu kapandı
        Kars'ta kar ve tipi; 47 köy yolu kapandı
        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...