Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Mart ayının son günlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesiyle tilkiler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kars-Göle kara yolu yakınlarında kızıl tilkilerin karla kaplı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.
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