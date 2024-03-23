Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülendi

Kışın buzla kaplanan ve son günlerde büyük bölümü çözülen Kars Barajı'na da gelen angutlar, yiyecek ararken görüntülendi.

İlkbaharda bölgede etkili olan kar nedeniyle doğa beyaza büründü, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kentte son günlerden etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

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