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        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülendi

        Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen doğada, yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:29
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        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülendi
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        Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen doğada, yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

        Kentte son günlerden etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

        İlkbaharda bölgede etkili olan kar nedeniyle doğa beyaza büründü, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sulak alanlar ile sarıçam ormanları yakınlarında angut kuşları görüldü.

        Kışın buzla kaplanan ve son günlerde büyük bölümü çözülen Kars Barajı'na da gelen angutlar, yiyecek ararken görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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