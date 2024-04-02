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        Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:35
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        Kars'ta muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Denizgölü köyünde muhtarlık seçimini A.Y'nin kazanması sonrası, diğer aday A.T. ile yakınları, köydeki bazı vatandaşlarla tartıştı.

        İlçe merkezindeki Yüzüncü Yıl Caddesi'nde karşılaşan tarafların yakınları arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

        Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada, sopa darbesi alan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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