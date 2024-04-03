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        Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

        KARS'taErmenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:25
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        Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı
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        KARS'taErmenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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