Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KARS'taErmenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

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