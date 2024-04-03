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        Haberler Dünya Gazze'ye yardım götürürken İsrail saldırısında öldürüldüler: "Gülümsemeleri ve kahkahaları sonsuza kadar anılarımıza kazındı"

        Gazze'ye yardım götürürken İsrail saldırısında öldürüldüler: "Gülümsemeleri ve kahkahaları sonsuza kadar anılarımıza kazındı"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Gazze'ye yardım götüren World Central Kitchen'ın yedi çalışanı İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. WCK tarafından yapılan paylaşımda, "Bu kişiler WCK'nin kahramanları. Bu 7 güzel ruh, tam günlük bir görevden dönerken İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Gülümsemeleri, kahkahaları ve sesleri sonsuza kadar hafızalarımıza kazındı." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:00
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        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
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        2 Nisan Salı günü İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında ünlü şef Jose Andres tarafından kurulan dünyanın birçok ülkesine yardım götüren World Central Kitchen'ın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetti.

        World Central Kitchen konvoyuna düzenlenen saldırıda Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşlarının yanı sıra Filistin ve ABD-Kanada'nın çifte vatandaşı bir kişi de hayatını kaybetti.

        WCK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hayatını kaybeden 7 kişinin fotoğrafları isimleri, yaşları ve unvanlarıyla birlikte gösterildi. Paylaşımda, "Bu kişiler WCK'nin kahramanları. Bu 7 güzel ruh, tam günlük bir görevden dönerken İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Gülümsemeleri, kahkahaları ve sesleri sonsuza kadar anılarımıza kazındı." ifadelerine yer verildi.

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        Damian Sobol
        Damian Sobol

        Hayatını kaybedenlerin isimlerinin ve yaşlarının 35 yaşındaki Polonya vatandaşı Damian Sobol, 25 yaşındaki Filistinli Saif Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi Frankcom, 57 yaşındaki İngiltere vatandaşı John Champman, 33 yaşındaki İngiltere vatandaşı James Henderson ve 47 yaşındaki İngiltere vatandaşı James Kirby olduğu açıklandı.

        POLONYA: "ACİL AÇIKLAMA" TALEP ETTİ

        Polonya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Polonya vatandaşının Gazze'ye yardım sağlarken hayatını kaybetmesi üzerine "acil açıklama" talep etti.

        AVUSTRALYA: KAPSAMLI VE HIZLI BİR İNCELEME TALEP EDİYORUZ

        Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong hayatını kaybeden Avustralyalı WCK grevlisinin isminin Lalzawmi 'Zomi' Frankcom olduğunu açıklayarak, "Avustralya Hükümeti bu saldırıyı kınamaktadır. Hükümet, Netanyahu Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuş olup kapsamlı ve hızlı bir inceleme yapılmasını talep etmektedir. Bu ölümler için tam hesap verebilirlik bekliyoruz" dedi.

        BEYAZ SARAY: ÖFKELİYİZ

        Beyaz Saray, İsrailin saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı "öfkeli" olduklarını ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail saldırısına uğrayan WCK çalışanlarıyla ilgili gündemi değerlendirdi.

        Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dün, İsrail hava saldırısında WCK'den çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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