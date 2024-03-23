Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.