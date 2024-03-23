Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:20 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman da yoğunluğunu arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Ekipler, ağır tonajlı araç sürücülerini uyararak kar ve buzlanma nedeniyle zincir takmalarını istedi.

        Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...
        Kars'ta angutlar karla kaplı sulak alanlarda yiyecek arayışında görüntülend...
        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlan...
        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlan...
        Kars'ta Nevruz kutlamasında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli gözaltın...
        Kars'ta Nevruz kutlamasında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli gözaltın...
        Sarıkamış'ta Orman Haftası etkinlikleri
        Sarıkamış'ta Orman Haftası etkinlikleri
        Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçir...
        Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 altın kolye ele geçir...