Kars'ta ekipler kalp rahatsızlığı bulunan hasta için seferber oldu

Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı. Kentte üç gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Koyunyurdu köyünde kalp hastası Altun Gümüş'ün rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri köye gitmek için yola çıktı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede Özel İdaresi ekipleri yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Gümüş, ekiplerce Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

