Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i açıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i açıldı.



Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.





120 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.



Ekipler kar yağışı ve tipinin devam ettiği, bu nedenle acil durumlar hariç vatandaşların asılsız ihbarda bulunmamasını istedi.

