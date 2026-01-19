Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i açıldı

        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:42
        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i açıldı.

        Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 88'i İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.


        120 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Ekipler kar yağışı ve tipinin devam ettiği, bu nedenle acil durumlar hariç vatandaşların asılsız ihbarda bulunmamasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

