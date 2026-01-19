Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" ile 2 bin öğrenci kayakla tanıştı

        Kars'ta hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" kapsamında iki yılda yaklaşık 2 bin öğrenci kayakla tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:28
        
        

        Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık iki yıldır yürütülen proje kapsamında, kent genelinde kayak bilmeyen ilkokul 4. sınıf öğrencisinin kalmaması amaçlanıyor.

        Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde devam eden proje kapsamında, öğrencilere iki gün boyunca temel kayak eğitimi veriliyor.

        Kayak merkezini ziyaret eden Vali Ziya Polat, öğrencilerle kayak yapıp sohbet etti.

        Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır devam eden projede yaklaşık 2 bin öğrenciyi kayak merkezinde ağırladıklarını söyledi.

        Kars'ın çocuklarının kristal kar üzerinde kayak yapmayı iki günün sonunda öğrendiğini belirten Polat, "Projemiz 15 gün boyunca her gün devam edecek. Onun haricinde her hafta sonu cuma günleri köylerimizden evlatlarımızı alacağız, iki gün boyunca Sarıkamış'ın sarıçam ormanları arasında, kristal karlar diyarında misafir edip, eğlenmelerini, keyif almalarını sağlıyoruz ve tabii kayak öğretmeye çalışıyoruz. Gazi Kars'ın çocukları, Kars'ın nimetlerinden faydalanacak. Kaymayı, gezmeyi bilecek ve öğrenecek." dedi.

        Öğrencilerden Ece Yardımcı da kayak merkezinde bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Kayak çalışmaları güzel gidiyor. İlk başlarda yapamıyordum, sonra hocalarımız sağ olsun yardım ettiler, güzel oldu." diye konuştu.

        Öğrenci Mehmet Şefik Altun ise kayak yapmayı öğrendiklerini anlatarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kayak eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

