Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

        Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İlçenin Oyuklu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli'yi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle yakınları hastaneye götüremedi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası yaşlı hasta evinden alınıp Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        Kars'ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor
        Kars'ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor
        Karslı çocuklar Sarıkamış'ta kayak öğreniyor
        Karslı çocuklar Sarıkamış'ta kayak öğreniyor
        Kars'ta amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı
        Kars'ta amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı
        Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle...
        Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle...
        Kars'ta Özel İdare ve sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu
        Kars'ta Özel İdare ve sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu
        Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu
        Kars'ta 2025 yılında 604 bin 535 kişi uçtu