Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta ekiplerin kar ve tipide hasta kurtarma mücadelesi

        Kars'ın Digor ilçesinde ekipler, kar ve tipide köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için seferber oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta ekiplerin kar ve tipide hasta kurtarma mücadelesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde ekipler, kar ve tipide köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için seferber oldu.

        Kent genelinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Digor ilçesinin Türkmeşen köyünde rahatsızlanan Aydın Abay'ın yakınları, kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine köye giden ambulans, yoğun kar nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Bunun üzerine olay yerine Digor İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İş makinesi yardımıyla ambulans saplandığı yerden kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zaman kaybetmemek için başka bir arazi aracıyla hastayı köyden alıp ambulansa ulaştırdı.

        Ekiplerin seferberliğiyle hasta Abay, Digor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kars'ta "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" ile 2 bin öğrenci kayakla t...
        Kars'ta "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" ile 2 bin öğrenci kayakla t...
        Yolu kapalı köyde rahatsızlandı, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
        Yolu kapalı köyde rahatsızlandı, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
        Arpaçay'da asayiş toplantısı düzenlendi
        Arpaçay'da asayiş toplantısı düzenlendi
        Kars'ta ekipler kar engelini aşarak hasta vatandaşa ulaştı
        Kars'ta ekipler kar engelini aşarak hasta vatandaşa ulaştı
        Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
        Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
        Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu
        Kars'ta yolu kardan kapalı köydeki yaşlı hasta için ekipler seferber oldu