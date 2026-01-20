Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan bebek için ekipler seferber oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:37
        Kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Melikköyü'nde ateşi yükselen 1 yaşındaki Cihangir Efe Kaya'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Ancak ambulans yoğun kar nedeniyle evin yakınına ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekipleri, Kaya'yı kendi aracına alarak köy girişindeki ambulansa kadar taşıdı.


        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaya, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

