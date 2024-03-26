İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış'ta kayak yaparak geçiriyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, şu sıralar Nevruz Bayramı tatili yapan İranlı turistleri ağırlıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor.

Kar kalınlığının bir buçuk metreyi aştığı kayak merkezi, şu sıralar nevruz tatilinde olan İranlı kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

İran'dan otobüslerle ilçeye gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yaptı.

Son günlerde yoğun kar alan kayak merkezinde sezonun nisan ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - "Sezon başı gibi kar yağışı var" İranlı tur operatörü Hamit Çarkcı, AA muhabirine, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne İranlı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı da kutladıklarını ifade eden Çarkcı, "Baharın gelmesiyle çok güzel bir kar yağışı var. Getirdiğimiz misafirlerle beraber kristal kar üzerinde kayağın keyfini çıkartıyoruz. Sezon sonu ama maşallah sezon başı gibi kar yağışı var. Herkesi bekliyoruz, her şey şahane." diye konuştu.