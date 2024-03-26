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        Kars'ta 'kar kaplanları'nın 2 bin 300 rakımda zorlu mücadelesi

        KARS'ta 'kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerin 2 bin 300 rakımlı Boğatepe geçidindeki kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarını birer birer açıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:35
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        Kars'ta 'kar kaplanları'nın 2 bin 300 rakımda zorlu mücadelesi
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        KARS'ta 'kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerin 2 bin 300 rakımlı Boğatepe geçidindeki kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarını birer birer açıyor.

        Kars İl Özel İdaresi, 8 şantiyede 44 iş makinesi ve 68 personelle başladığı karla mücadele mesaisini mart ayında da sürdürüyor. Zorlu coğrafyada görev alan ekipler, bu ayın son günlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy ve mezra yollarını açmak için greyder, kepçe ve rotatifle görev yapıyor. 'Kar kaplanları' olarak bilinen ekipler, Susuz ilçesine bağlı 66 hane 266 nüfuslu Gölbaşı köyünün Boğatepe Geçidi’ndeki yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolunu ulaşıma açtı. İş makinesinin ardından köylüler ise evlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

        Gölbaşı Köyü Muhtarı Gülabi Karslı, "Bizim burası yüksektir, günde bir kar dolduruyor, tipi ve fırtına etkili oluyor. Sağ olsun, Allah razı olsun Özel İdare ekiplerini aradı, gelip yolumuzu açtılar. Sürekli burası kapalı, mayıs ayının 15'ine kadar bu şekilde bizim halimiz. Şu an bizim burada 2 metreden fazla kar var" diye konuştu.

        Ekiplerin yüksek kesimlerde kardan kapalı olan bazı mezra yollarını da açma ve yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

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