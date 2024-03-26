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        Bakan Mehmet Özhaseki, Kars'ta seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:58
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        Bakan Mehmet Özhaseki, Kars'ta seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.

        Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından geldiği Kars'ta, Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılanan Özhaseki, partililerle sohbet etti.

        Özhaseki, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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