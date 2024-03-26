Bakan Mehmet Özhaseki, Kars'ta seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti

Özhaseki, burada vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılanan Özhaseki, partililerle sohbet etti.

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