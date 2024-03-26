Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Tipi ve sis nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda görüş mesafesi düştü.
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