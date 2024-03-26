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        Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:56
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        Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar yağışı nedeniyle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

        Tipi ve sis nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda görüş mesafesi düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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