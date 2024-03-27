Erzurum, Kars ve Ardahan'da 184 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Ardahan'da ise kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 164 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 184 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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