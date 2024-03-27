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        Dev kanatlı kara akbabaların Kars'taki popülasyonu artıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Dev kanatlı kara akbabaların Sarıkamış'taki popülasyonunun son 5 yılda arttığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:40
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        Dev kanatlı kara akbabaların Kars'taki popülasyonu artıyor
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        CÜNEYT ÇELİK - Dev kanatlı kara akbabaların Sarıkamış'taki popülasyonunun son 5 yılda arttığı belirlendi.

        Sarıçam ormanları ile kaplı Sarıkamış'ta ilk kez 2018 yılında görüntülenen ve doğadaki leşleri yiyerek yaşamlarını sürdüren kara akbabaların bölgedeki varlığının yeniden tespiti amacıyla KuzeyDoğa Derneği görevlilerince başlatılan çalışma devam ediyor.

        Ekipler sarıçam ormanlarında son 5 yılda 4 akbaba yuvası tespit etti. Sarıkamış'ta üremeye başlayan kara akbabalar yaz kış bölgeden ayrılmıyor.

        - "Doğada daha sağlıklı yaşamamızı sağlıyorlar"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'taki ormanlarda yaz kış araştırma yaptıklarını, her geçen gün yeni bilgiler edindiklerini söyledi.

        Sarıkamış'ta üremeye başlayan akbabaların bölgede sıklıkla görülmeye başlandığını aktaran Çoban, "Sarıkamış'ta son 5 yılda kara akbaba popülasyonu artmaya devam ediyor. Bunların en güzel göstergelerinden biri de KuzeyDoğa Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda 4 farklı yuvanın tespit edilmesiydi. Tabii Sarıkamış'ta yuvaları olması aslında bölgede daha fazla görülmelerine sebep oluyor. Görüntülerde gördüğümüz akbabalar da Sarıkamış yakınlarında dinlenmeye geçmiş kara akbabalardır." diye konuştu.

        Akbabaların ölen hayvanları kısa sürede ortadan kaldırdıklarını ifade eden Çoban, "Akbabaların doğada önemli özellikleri vardır, bunlardan bir tanesi de doğanın çöpçüleri olmaları, yani doğada ölmüş hayvanları yiyerek ekosistemin daha sağlıklı olmasını sağlıyorlar ve bizlerin de doğada daha sağlıklı yaşamamızı sağlıyorlar." dedi.

        - "Türkiye'de kanat açıklığı en büyük kuş"

        Kara akbabaların uçuş özellikleriyle de özel türler arasında bulunduğunu dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

        "Kara akbabalar aslında, Türkiye'de kanat açıklığı en büyük kuş çünkü 3 metreye yakın kanat açıklığı var. Bu kanat açıklığı sayesinde günde 500 kilometreye yakın yol katediyorlar. Bunu yaparken hiç enerji harcamadan bölgedeki ölmüş hayvanları bularak doğanın temizlenmesine yardımcı oluyorlar. Kara akbabalar göç etmeyen türler arasında, sadece gençlerinin bazıları göç ediyorlar. Yaz ve kış aylarında Sarıkamış'ta kara akbabalar yaşamlarını sürdürüyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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