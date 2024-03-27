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        Kars'ta 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta 4 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:12 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:12
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        Kars'ta 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Kars'ta 4 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yusuf Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, diğer bölümlere de sıçradı.

        Otelde kalan vatandaşlar, çalışanlar tarafından tahliye edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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