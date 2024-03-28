Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam etti.
Bu arada karlı arazide kızıl tilkilerin yiyecek bulmaya çalışması, angutların dere kenarlarına gelmeleri görüntülendi.
Yağışın ardından oluşan tipi nedeniyle kapanan Kağızman'a bağlı Günindi köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.
- Ardahan
Ardahan’da da kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.