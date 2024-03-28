Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Bu arada karlı arazide kızıl tilkilerin yiyecek bulmaya çalışması, angutların dere kenarlarına gelmeleri görüntülendi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.