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        Kars'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor

        Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'ta bir tarafta karla mücadele çalışmaları sürerken, bir köyde de meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:13
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        Kars'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor
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        Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'ta bir tarafta karla mücadele çalışmaları sürerken, bir köyde de meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kentte ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla yüksek rakımlar beyaza büründü. Kar kalınlığını yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler kar küreme çalışması yürüttü.

        İlkbaharda 2 bin 286 rakımda kar küreme çalışması başlatan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar püskürtme aracı ile yol genişleme çalışması yaptı.

        Kars'ın yüksek rakımlarında kara kış yaşanırken Digor ilçesine bağlı, kar küreme çalışmasının yapıldığı alandan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1276 rakımlı Halıkışla köyünde ise bahar yaşanıyor.

        Karla kaplı dağlar arasındaki köyde meyve ağaçları çiçek açtı, ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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