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        Sandalye ile muhtarı başından yaraladı

        KARS'ta Gökhan Dumansız, tartıştığı köy muhtarı Yavuz Ergüçli'yi başına sandalyeyle vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:15
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        Sandalye ile muhtarı başından yaraladı
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        KARS’ta Gökhan Dumansız, tartıştığı köy muhtarı Yavuz Ergüçli’yi başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Polis merkezine götürülen taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu.

        Yalınkaya köyünden kente gelen muhtar Yavuz Ergüçli ile köylülerden Gökhan Dumansız arasında bir petrol istasyonunda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren istasyon çalışanları, tarafları sakinleştirdi. Saat 10.30 sıralarında İsmail Aytemiz Caddesi’nde tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Kavga sırasında Dumansız, eline geçirdiği sandalye ile muhtar Ergüçli’nin başına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleşti. Başından yaralanan muhtar Ergüçli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavisi yapıldı.

        Karşılıklı şikayetçi olan muhtar Yavuz Ergüçli ile Gökhan Dumansız, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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