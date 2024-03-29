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        Kars'ta uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi; 2 gözaltı

        KARS'ta polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah, 1 av tüfeği, şarjör ile 45 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:45
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        Kars'ta uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi; 2 gözaltı
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        KARS'ta polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah, 1 av tüfeği, şarjör ile 45 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezde bir iş yeri ve eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah ile birlikte av tüfeği, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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