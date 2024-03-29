Kars'ta uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi; 2 gözaltı

KARS'ta polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah, 1 av tüfeği, şarjör ile 45 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezde bir iş yeri ve eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah ile birlikte av tüfeği, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.