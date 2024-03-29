Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kars'ta silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda biri tam otomatik uzun namlulu olmak üzere 2 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezinde daha önce belirlenen bir iş yeri ve adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı üretim olan uzun namlulu tam otomatik silah ile av tüfeği, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.