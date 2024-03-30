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        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, caddelerde biriken kar kütleleri toparlanıyor çatılarda ve tünellerde oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:00
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        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, caddelerde biriken kar kütleleri toparlanıyor çatılarda ve tünellerde oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

        Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşen ilçede, soğuk hava nedeniyle binaların çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

        Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanarak küreme yapılıyor.

        İlçe Özel İdare ekipleri, aşırı tipiden dolayı aralıklarla kapanan Çamyazı köy yolunda greyder ve kepçelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki kırdıkları buzları tünel dışına taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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