Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki kırdıkları buzları tünel dışına taşıyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, aşırı tipiden dolayı aralıklarla kapanan Çamyazı köy yolunda greyder ve kepçelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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