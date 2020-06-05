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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta göllere 85 bin yavru sazan balığı bırakıldı

İHA

Kars'ta, "İç Sularda Balıklama Projesi" kapsamında 3 ayrı göl ve 1 gölete 85 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Kars’ta göllere 85 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kars’ta, “İç Sularda Balıklama Projesi" kapsamında 3 ayrı göl ve 1 gölete 85 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Susuz Aygır Gölü, Sarıkamış Asbuğa Gölü, Kağızman Çengilli Gölü ve Digor Şirin Köy Gölet'ine 85 bin adet yavru sazan balığı bırakılarak, göllerde balık türlerini koruyarak, çeşitliliği artırmak için çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile iç sularda balık türlerinin artırılması için hayata geçirilen proje çerçevesinde, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 85 bin adet sazan balığı bırakılarak, göllerde balık miktarının artırılması hedefleniyor.
Göllerdeki balık miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yavrulama döneminde bilinçsiz avlanmanın yapılmaması çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün uygulamakta olduğu "İç Sularda Balıklama Projesi" kapsamında Susuz Aygır Gölü'ne 30 bin adet, Sarıkamış Asbuğa Gölü'ne 30 bin adet, Kağızman Çengilli Gölü'ne 20 bin adet ve Digor Şirin Köy Gölet'ine 5 bin adet olmak üzere toplam 85 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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