Kağızman’da Kovid-19 denetimi!

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kağızman’da Korona virüs (Kovid19) tedbirler kapsamında denetleme yapıldı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı’nda Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Kaymakam Çınar, ilçede bulunan işyerlerini gezdi, iş yeri sahiplerine Kovid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Esnaftan sosyal mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

“Kovid19 Tedbirleri Denetimleri” genelgesi doğrultusunda Kağızman’da gerçekleştirilen denetimlerde esnaflar tek tek bilgilendirildi. Kaymakam Çınar, salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulmasıyla birlikte başarılı olunacağını kaydetti.

Kağızman’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.