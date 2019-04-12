Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kocabahçe köyünde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Selim Sofu'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ortaokul öğrencileri pasta, kurabiye ve asitli içecek alarak okula geldi. Öğretmenlerinin doğum gününde kesilen pastayı yiyen öğrencilerde, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. Durumu fark eden okul yetkilileri sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Okula gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, okula gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların yedikleri yaş pastadan, kurabiye ve asitli içeceklerden örnekler aldı. Ekipler, yaptığı incelemede asitli içeceğin son kullanım tarihinin geçtiğini tespit etti. Numuneler Kars Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'na gönderilirken, öğrencilerin yiyeceklerden mi yoksa içecekten mi zehirlendiği yapılan inceleme sonucu belirlenecek.