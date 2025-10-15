Kars'ta kaçak ava 1.1 milyon lira ceza

Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 1 milyon 146 bin lira ceza kesildi
Kars'ın Selim ilçesinde şahin avlayan 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkisinde 2 kişinin şahin avladığını tespit etti.
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 2 kişi suçüstü yakalandı.
Aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve av malzemesi ele geçirildi.
Doğa koruma ekiplerince 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.