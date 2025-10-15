Habertürk
        Kars'ta kaçak ava 1.1 milyon lira ceza

        Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 1 milyon 146 bin lira ceza kesildi

        Kars'ın Selim ilçesinde şahin avlayan 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:07
        Kars'ta kaçak ava 1.1 milyon lira ceza
        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkisinde 2 kişinin şahin avladığını tespit etti.

        Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve av malzemesi ele geçirildi.

        Doğa koruma ekiplerince 2 kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        #kars haberleri
        #kaçak av
