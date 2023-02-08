Karsu: Hatay'daki ailemde çok kayıp var; halam, kuzenlerim yok

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıkladı.

Aile üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" ifadelerini kullandı.

Karsu Dönmez, daha sonra sözlerine "Bizde çok kayıp var; nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etti.

NENESİ BULUNDU

Karsu Dönmez, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak nenesinin bulunduğunu duyurdu. Müzisyen, "Nenem bulundu. Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle..." ifadelerini kullandı.