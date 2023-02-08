Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyorlar

'Uzay Yolu' dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.



Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.