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Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyorlar

Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, Jennifer Garner ve Demi Lovato'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor

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  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "KALBİM DEPREMDEN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabındaki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." ifadelerini kullandı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen 'Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "BU YÜREK PARÇALAYICI"

    Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, sosyal medya hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

    Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı..." mesajını yazdı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "DEPREM HABERLERİNİ DUYUNCA YIKILDIM"

    İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, üzüntüsünü, "Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında..." sözleriyle dile getirdi.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkazın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "AH TÜRKİYE, KALBİM..."

    Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, sosyal medya hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "DUALARIMI YOLLUYORUM"

    3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    'Uzay Yolu' dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.

    Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "KALBİM SİZİNLE"

    İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla..." paylaşımında bulundu.
  • Dünyaca ünlü isimler depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor - Magazin haberleri

    "TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

    ABD'li heavy metal grubu 'Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz..." mesajı paylaşıldı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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