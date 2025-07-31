Kartal Kayra Yılmaz: Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'ndeyiz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elenen ve Konferans Ligi'ne kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, KONFERANS LİGİ'NDEYİZ"

Üzgün olduklarını belirten Kartal, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.