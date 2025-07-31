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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz: Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'ndeyiz - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz: Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'ndeyiz

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elendikleri maçın ardından, "Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'ndeyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:46
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        "Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'ndeyiz"
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elenen ve Konferans Ligi'ne kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, KONFERANS LİGİ'NDEYİZ"

        Üzgün olduklarını belirten Kartal, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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